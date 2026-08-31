До +30, переменная облачность: какой будет погода в последний день лета и ждать ли дождя

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Утром на западе и севере страны местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 25-30 °, в Карпатах 19-24 °.

Фото: какой будет погода в Украине 31 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 25-30 °, в Киеве 27-29 °.