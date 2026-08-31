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До +30, переменная облачность: какой будет погода в последний день лета и ждать ли дождя

07:00 31.08.2026 Пн
1 мин
Последний день лета порадует Украину теплом
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 31 августа (Getty Images)

В Украине сегодня, 31 августа, ожидается теплая погода - прогреет до +30°. В то же время, прогнозируется переменная облачность, но без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Утром на западе и севере страны местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 25-30 °, в Карпатах 19-24 °.

Фото: какой будет погода в Украине 31 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 25-30 °, в Киеве 27-29 °.

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