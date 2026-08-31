До +30, переменная облачность: какой будет погода в последний день лета и ждать ли дождя

В Украине сегодня, 31 августа, ожидается теплая погода - прогреет до +30°. В то же время, прогнозируется переменная облачность, но без осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.
Утром на западе и севере страны местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 25-30 °, в Карпатах 19-24 °.
Фото: какой будет погода в Украине 31 августа (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области днем 25-30 °, в Киеве 27-29 °.
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