До +30, мінлива хмарність: якою буде погода в останній день літа та чи чекати на дощ

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 31 серпня (Getty Images)

Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

В Україні сьогодні, 31 серпня, очікується тепла погода - прогріє до +30°. Водночас прогнозується мінлива хмарність, але без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.