ua en ru
Пн, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

До +30, переменная облачность: какой будет погода в последний день лета и ждать ли дождя

07:00 31.08.2026 Пн
1 мин
Последний день лета порадует Украину теплом
aimg Татьяна Степанова
До +30, переменная облачность: какой будет погода в последний день лета и ждать ли дождя Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 31 августа (Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

В Украине сегодня, 31 августа, ожидается теплая погода - прогреет до +30°. В то же время, прогнозируется переменная облачность, но без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Утром на западе и севере страны местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 25-30 °, в Карпатах 19-24 °.

До +30, переменная облачность: какой будет погода в последний день лета и ждать ли дождя

Фото: какой будет погода в Украине 31 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 25-30 °, в Киеве 27-29 °.

Напомним, ранее синоптики рассказали, каким может быть сентябрь в Украине.

Также мы объясняли, к чему следует готовиться украинцам из-за глобального изменения климата.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
Новости
"Флэш" объяснил, угрожает ли Украине дефицит продуктов из-за атак дронов
"Флэш" объяснил, угрожает ли Украине дефицит продуктов из-за атак дронов
Аналитика
Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне
Ирина Костюченко, Олег Хомчук Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне