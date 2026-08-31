До +30, переменная облачность: какой будет погода в последний день лета и ждать ли дождя

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 31 августа (Getty Images)

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В Украине сегодня, 31 августа, ожидается теплая погода - прогреет до +30°. В то же время, прогнозируется переменная облачность, но без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.