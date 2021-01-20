Из-за 30-градусного мороза отбор газа из ПХГ достиг рекорда за восемь лет

В ночь на среду, 20 января, отметки термометров в Украине опустились местами до 30 градусов мороза. Отбор газа из подземных газохранилищ значительно вырос.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ПХГ.

Как отмечается в сообщении, за минувшие сутки Оператор ПХГ отобрал из хранилищ 143 млн куб. м газа.

"Это самый высокий показатель за 8 лет. Больше - 155 миллионов кубометров - из газохранилищ отбирали аж в декабре 2012 года", - сообщили в пресс-службе.

По данным компании, в настоящее время работа всех украинских ПХГ идет в штатном режиме, без сбоев или задержек, при необходимости объемы можно увеличивать.

Как сообщало РБК-Украина, на начало 2021 года в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины хранилось 23,5 млрд куб. м газа. Это самый высокий объем на начало нового года за последнее десятилетие, который на 25% превышает показатели прошлого года.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, волна теплого воздуха со Средиземного моря принесет в Украину оттепель. К выходным температура в некоторых регионах Украины поднимется почти до 10 градусов тепла.