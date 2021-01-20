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Через 30-градусний мороз відбір газу з ПСГ сягнув рекорду за вісім років

Автор: Олександр Білоус

В ніч на середу, 20 січня, позначки термометрів в Україні опустились подекуди до 30 градусів морозу. Відбір газу із підземних газосховищ значно зріс.

Про це повідомляє прес-служба Оператора ПСГ.

Як зазначається в повідомленні, за минулу добу Оператор ПСГ відібрав зі сховищ 143 млн куб. м газу.

"Це найвищий показник за 8 років. Більше - 155 мільйонів кубометрів - із газосховищ відбирали аж у грудні 2012 року", - повідомили в прес-службі.

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За даними компанії, наразі робота усіх українських ПСГ відбувається у штатному режимі, без збоїв чи затримок, за потреби об’єми можна збільшувати.

Як повідомляло РБК-Україна, на початок 2021 року у підземних сховищах газу (ПСГ) України зберігалося 23,5 млрд куб. м газу. Це найвищий обсяг на початок нового року за останнє десятиріччя, який на 25% перевищує показники минулого року.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, хвиля теплого повітря з Середземного моря принесе в України відлигу. До вихідних температура у деяких регіонах України підніметься майже до 10 градусів тепла.

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