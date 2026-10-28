30 годин без жодного інциденту: омбудсман розповів, як проходить режим тиші в Олешках

"30 годин режиму тиші в Олешках без жодного інциденту", - повідомив Лубінець.

За його словами, одним із чинників, що сприяють виконанню домовленостей, є постійна комунікація з уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою. Сторони залишаються на зв'язку та координують подальші дії.

Окремо український омбудсман подякував першій леді США Меланії Трамп за увагу до гуманітарної місії та допомоги цивільному населенню Олешок.

Лубінець наголосив, що її особиста залученість і координація зусиль сторін мають важливе значення для цього процесу. Він також відзначив роботу команди Меланії Трамп, яка підтримує постійний зв'язок і допомагає координувати зусилля.

"Наша спільна мета - забезпечити допомогу цивільному населенню Олешок і створити умови для безпечного виїзду тих, хто цього потребує", - додав омбудсман.

Лубінець підкреслив, що робота над цим триває. Він наголосив: найважливішими залишаються життя та безпека людей.