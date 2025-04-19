"30 годин замість 30 днів". Україна відповіла на заяву Кремля про "великоднє перемир’я"

Росія оголосила про тимчасове припинення вогню на період Великодня, обмеживши його 30 годинами. Проте Україна вважає, що критерієм для оцінки готовності до миру мають бути дії, а не слова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.
"Позиція України залишається чіткою та послідовною: ще в Джидді 11 березня ми беззастережно погодилися з пропозицією США щодо повного тимчасового припинення вогню на 30 днів. Росія відмовилася", - зауважив міністр.
Він пояснив, що вже 39 днів, як російська відмова Сполученим Штатам триває.
Водночас Сибіга зауважив що за цей час московський режим висунув різноманітні умови та посилив терор проти України, цивільних людей та цивільної інфраструктури по всій країні.
"Зараз (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін зробив заяви про нібито готовність до припинення вогню. 30 годин замість 30 днів. На жаль, ми маємо значний досвід, коли його заяви не збігалися з його діями. Ми знаємо, що його словам не можна вірити, і будемо дивитися на дії, а не на слова", - підкреслив міністр.
Він зауважив, що Росія в будь-який момент може погодитись на пропозицію щодо повного й безумовного припинення вогню терміном на 30 діб, яка вже з березня на столі.
"Ми хочемо побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь на всіх напрямках. Ми також закликаємо всіх наших партнерів і все міжнародне співтовариство залишатися пильними. Тільки дії демонструють правду, а не слова: тільки через Росію ця війна почалась і триває", - підсумував він.
Нагадаємо, що раніше сьогодні, 19 квітня, Росія оголосила про тимчасове перемир’я в період православного Великодня, яке діятиме з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.
Кремль заявив, що цей крок здійснюється з гуманітарних міркувань, і розраховує, що Україна також дотримуватиметься перемир’я. У Кремлі наголосили, що режим тиші діятиме лише за умови його "взаємного дотримання київським режимом", фактично покладаючи відповідальність за зрив перемир’я на Україну.
Майже відразу після оголошення даного перемир’я, на території України, включно з Києвом, почалася повітряна тривога через активність російських дронів.
Однак вже о 18:00 тривогу в українській столиці скасували.
Детальніше про російську пропозицію, та реакцію України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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