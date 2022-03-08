Более 3 тысяч гражданских были эвакуированы из Сум, - Живицкий

Из Сум были эвакуированы более 3 тысяч человек. Первая колонна автобусов уже прибыла в Полтаву.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.
Как отмечает Живицкий, первая колонна из 22 автобусов с эвакуированными гражданскими уже прибыла в Полтаву. В то же время, 1,1 тысяча иностранных студентов продолжат движение поездом во Львов.
Вторая же колонна из 39 автобусов прибыла в Полтавскую область.
"Это дети, женщины, пожилые люди, иностранные студенты. По желанию люди смогут остаться в Полтаве, или продолжить эвакуацию до Львова. Гуманитарным коридором также воспользовались водители гражданского автотранспорта", - пишет Живицкий.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что эвакуация из Сум сегодня была временно приостановлена из-за стрельбу по маршруту зеленого коридора.
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