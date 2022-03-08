Більше 3 тисяч цивільних були евакуйовані з Сум, - Живицький

Як відзначає Живицький, перша колона з 22 автобусів з евакуйованими цивільними вже прибула в Полтаву. Водночас, 1,1 тисяча іноземних студентів продовжать рух поїздом до Львова.

Друга ж колона з 39 автобусів прибула до Полтавської області.

"Це діти, жінки, літні люди, іноземні студенти. За бажанням люди зможуть залишитись в Полтаві, або продовжити евакуацію до Львова. Гуманітарним коридором також скористались водії цивільного автотранспорту", - пише Живицький.