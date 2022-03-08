RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Більше 3 тисяч цивільних були евакуйовані з Сум, - Живицький

Автор: Сергій Пишкін

З Сум були евакуйовані більше 3 тисяч людей. Перша колона автобусів вже прибула до Полтави.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.

Як відзначає Живицький, перша колона з 22 автобусів з евакуйованими цивільними вже прибула в Полтаву. Водночас, 1,1 тисяча іноземних студентів продовжать рух поїздом до Львова.

Друга ж колона з 39 автобусів прибула до Полтавської області.

"Це діти, жінки, літні люди, іноземні студенти. За бажанням люди зможуть залишитись в Полтаві, або продовжити евакуацію до Львова. Гуманітарним коридором також скористались водії цивільного автотранспорту", - пише Живицький.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що евакуація з Сум сьогодні була тимчасово призупинена через стрілянину за маршрутом зеленого коридору.

Війна Росії проти України триває тринадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СумиУкраїнаРосійська Федерація