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Понад 3 тисячі американців вже подали заявки на вступ до інтернаціонального легіону

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Середа 09 березня 2022 03:09
Понад 3 тисячі американців вже подали заявки на вступ до інтернаціонального легіону Фото: понад 3 тисячі американців вже подали заявки на вступ до інтернаціонального легіону (Віталій Носач/РБК Украина)
Автор: Артур Родивилов

Понад 3 тисячі американців вже подали заявки на вступ до Міжнародного легіону України. Серед них є ветерани Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Також приєднався загін добровольців з громадян Грузії на чолі з екс-міністром оборони цієї країни.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України відзвітувало про створення у своїй структурі спеціального підрозділу інтернаціонального легіону.

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