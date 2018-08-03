"Динамо" обіграло "Шахтар" і очолило таблицю УПЛ

Єдиним голом у матчі відзначився Беньямін Вербич

Київське "Динамо" перемогло донецький "Шахтар" у матчі третього туру чемпіонату України з рахунком 1:0.

У складі переможців гол на свій рахунок записав словенський півзахисник Беньямін Вербич, який відзначився на 64-й хвилині після передачі від хавбека Віктора Циганкова. Таким чином, "Динамо" здобуло третю поспіль перемогу в чемпіонаті країни, а "Шахтар" зазнав першої поразки в сезоні.

"Динамо" (9 очок) очолює турнірну таблицю чемпіонату України, "Шахтар" (6) ділить друге місце з "Олександрією", у якій матч в запасі.

Кияни вдруге поспіль перемогли "гірників".

Нагадаємо, раніше "Динамо" мінімально перемогло "Шахтар" та в сьомий раз виграло Суперкубок України.