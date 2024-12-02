Зимова єПідтримка: заявку на виплати подали вже 3 млн українців

2 грудня, станом на 16:00, три мільйони українців подали заявки на отримання виплат за програмою "Зимова єПідтримка". З них, 700 тисяч заявок подано на дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Дії".
Три мільйони українців подали заявку на отримання виплат у межах програми "Зимова єПідтримка". Наразі заявку можна подати лише через застосунок "Дія". Проте вже 4 грудня допомогу можна буде отримати через Укрпошту.
За статистикою, 65% українців, які подали заявки на отримання виплат - жінки. Середній вік жінок та чоловіків - від 30 до 40 років.
Державну допомогу в розмірі 1000 гривень нададуть усім громадянам України. Окрім тих, хто наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях.
Заявку на отримання виплати через "Дію" можна подати протягом трьох місяців - до 28 лютого. Після схвалення заявки, кошти надійдуть на картку "Національного кешбеку" протягом 10 робочих днів.
Кошти за програмою "Зимова єПідтримка" можна витратити на оплату комунальних, медичних, освітніх, транспортних чи страхових послуг. А також, за ці кошти можна придбати ліки, книги або оплатити послуги мобільного зв’язку.
До того ж, цю 1000 гривень можна задонатити на Збройні сили України. Кошти можна перерахувати на Армію дронів через UNITED24 в Дії чи на інші благодійні фонди.
Читайте також, як подати заявку на 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка". За першу добу свого запуску вона побила рекорд за кількістю заявок у цифрових сервісах. Понад 2,5 мільйона громадян подали заяви через додаток Дія.