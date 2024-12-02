За добу 2,5 млн українців оформили єПідтримку: як подати заявку на тисячу гривень
Українська програма "Зимова єПідтримка" за першу добу свого запуску побила рекорд за кількістю заявок у цифрових сервісах. Понад 2,5 мільйона громадян подали заяви через додаток Дія, а з 4 грудня допомога стане доступною через Укрпошту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Українська державна програма Зимова єПідтримка, яка стартувала 1 грудня 2024 року, побила рекорди за кількістю звернень у цифрових сервісах. Лише за першу добу було подано понад 2,5 мільйона заявок, що стало рекордом для онлайн-послуг у світі.
Основні цифри:
- 551 000 заявок подано на дітей.
- 64% користувачів - жінки, 36% - чоловіки.
- Середній вік користувачів - 30-40 років.
Як подати заявку через "Дію"
Процес подання максимально спрощений і доступний через мобільний застосунок:
- Оновіть застосунок Дія.
- У розділі Сервіси виберіть Зимову єПідтримку.
- Ознайомтеся з умовами програми.
- Виберіть отримувача допомоги (на себе чи на дитину).
- Вкажіть картку для зарахування коштів. Якщо картки немає, Дія запропонує відкрити її в банку-партнері.
- Перевірте дані, підтвердіть місцезнаходження в Україні та надішліть заявку.
Подати заявку через застосунок "Дія" можна з 1 грудня 2024 року.
Як подати заявку через Укрпошту
Програма спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій населення. 1000 гривень через Укрпошту можуть отримати:
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пенсіонери віком старше 60 років, які отримують виплати через Укрпошту;
- люди з інвалідністю 1 і 2 групи, які отримують пенсію або соцдопомогу через Укрпошту;
- люди з інвалідністю з дитинства 1 і 2 групи, які отримують виплати через Укрпошту;
- громадяни, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А;
- отримувачі пенсійних і соціальних виплат на територіях активних бойових дій.
Про виплату коштів працівники Укрпошти повідомлять під час отримання пенсії чи соціальної допомоги у грудні.
Допомогу на дітей може оформити лише один із батьків. Отримати допомогу через Укрпошту з 4 грудня 2024 року.
Подання заявки через банки-партнери
Громадяни, які не можуть скористатися "Дією", можуть подати заявку через банки-партнери з 10 грудня 2024 року.
Для цього потрібні:
- паспорт громадянина України;
- РНОКПП або паспорт із відповідною відміткою (для громадян без коду через релігійні переконання);
- свідоцтво про народження (для дітей);
- документ, що підтверджує опіку чи представництво.
Після успішної перевірки банк відкриє спеціальний рахунок і оформить картку Національний кешбек. Кошти зараховуються протягом 10 днів після оформлення.