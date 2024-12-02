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За добу 2,5 млн українців оформили єПідтримку: як подати заявку на тисячу гривень

Україна, Понеділок 02 грудня 2024 11:14
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За добу 2,5 млн українців оформили єПідтримку: як подати заявку на тисячу гривень Фото: 1000 гривень на картку чи через Укрпошту (diia.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Українська програма "Зимова єПідтримка" за першу добу свого запуску побила рекорд за кількістю заявок у цифрових сервісах. Понад 2,5 мільйона громадян подали заяви через додаток Дія, а з 4 грудня допомога стане доступною через Укрпошту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Українська державна програма Зимова єПідтримка, яка стартувала 1 грудня 2024 року, побила рекорди за кількістю звернень у цифрових сервісах. Лише за першу добу було подано понад 2,5 мільйона заявок, що стало рекордом для онлайн-послуг у світі.

Основні цифри:

  • 551 000 заявок подано на дітей.
  • 64% користувачів - жінки, 36% - чоловіки.
  • Середній вік користувачів - 30-40 років.

Як подати заявку через "Дію"

Процес подання максимально спрощений і доступний через мобільний застосунок:

  • Оновіть застосунок Дія.
  • У розділі Сервіси виберіть Зимову єПідтримку.
  • Ознайомтеся з умовами програми.
  • Виберіть отримувача допомоги (на себе чи на дитину).
  • Вкажіть картку для зарахування коштів. Якщо картки немає, Дія запропонує відкрити її в банку-партнері.
  • Перевірте дані, підтвердіть місцезнаходження в Україні та надішліть заявку.

Подати заявку через застосунок "Дія" можна з 1 грудня 2024 року.

Як подати заявку через Укрпошту

Програма спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій населення. 1000 гривень через Укрпошту можуть отримати:

  • пенсіонери віком старше 60 років, які отримують виплати через Укрпошту;

  • люди з інвалідністю 1 і 2 групи, які отримують пенсію або соцдопомогу через Укрпошту;
  • люди з інвалідністю з дитинства 1 і 2 групи, які отримують виплати через Укрпошту;
  • громадяни, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А;
  • отримувачі пенсійних і соціальних виплат на територіях активних бойових дій.

Про виплату коштів працівники Укрпошти повідомлять під час отримання пенсії чи соціальної допомоги у грудні.

Допомогу на дітей може оформити лише один із батьків. Отримати допомогу через Укрпошту з 4 грудня 2024 року.

Подання заявки через банки-партнери

Громадяни, які не можуть скористатися "Дією", можуть подати заявку через банки-партнери з 10 грудня 2024 року.

Для цього потрібні:

  • паспорт громадянина України;
  • РНОКПП або паспорт із відповідною відміткою (для громадян без коду через релігійні переконання);
  • свідоцтво про народження (для дітей);
  • документ, що підтверджує опіку чи представництво.

Після успішної перевірки банк відкриє спеціальний рахунок і оформить картку Національний кешбек. Кошти зараховуються протягом 10 днів після оформлення.

Нагадаємо,що в Україні у неділю, 1 грудня, стартувала програма зимової підтримки, в рамках якої можна отримати тисячу гривень.

Крім того, також діє спрощений механізм звернення громадян за житловою субсидією. Оформити її можна онлайн - на порталі "Дія".

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