Зимняя єПідтримка: заявку на выплаты подали уже 3 млн украинцев

Три миллиона украинцев подали заявку на получение выплат в рамках программы "Зимняя єПідтримка". Заявку можно подать только через приложение "Дія". Однако уже 4 декабря помощь можно получить через Укрпочту.

По статистике, 65% украинцев, подавших заявки на получение выплат - женщины. Средний возраст женщин и мужчин - от 30 до 40 лет.

Государственную помощь в размере 1000 гривен окажут всем гражданам Украины. Кроме тех, кто находится на временно оккупированных территориях.

Заявку на получение выплаты через "Дія" можно подать в течение трех месяцев - до 28 февраля. После одобрения заявки средства поступят на карточку "Национального кэшбека" в течение 10 рабочих дней.

На что можно потратить деньги

Средства по программе "Зимняя єПідтримка" можно потратить на оплату коммунальных, медицинских, образовательных, транспортных или страховых услуг. А также за эти средства можно приобрести лекарства, книги или оплатить услуги мобильной связи.

К тому же эту 1000 гривен можно задонатить на Вооруженные силы Украины. Средства можно перечислить на Армию дронов через UNITED24 в Действии или на другие благотворительные фонды.