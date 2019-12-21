Почти 3 миллиона гектаров земли вывели из госсобственности за годы моратория на продажу

Иллюстративное фото (УНИАН)

Мораторий на продажу земли в Украине действует 18 лет

За годы моратория на продажу земли в частные руки из государственной собственности были выведены около 3 миллионов гектаров земли. Об этом заявил представитель президента по вопросам земельной реформы Роман Лещенко в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

По его словам, за время действия моратория на продажу сельхозземель большая доля земель в Украине была разграблена.

"Мораторий за 18 лет его действия вывел 4 миллиона гектаров из-под мораторной формы. Сегодня была статистика, что у нас 10,5 млн гектаров земли. Но это не правда. Разграбили - 3 миллиона выведено в частные руки", - заявил Лещенко.

Он также пояснил, что на сегодня объем земли в государственной собственности достигает лишь 7 миллионов гектаров.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что объем земли для продажи в одни руки может составить менее 10 тысяч гектаров. Также обсуждают и варианты более существенного уменьшения, однако он не уточнил цифр.

При этом Разумков дал поручение, чтобы аграрный комитет завершил рассмотрение правок к законопроекту о земельной реформе до 10 января 2020 года.