Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, частина споживачів у восьми областях залишається без світла через ворожі удари. Найважча ситуація на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Крім того, росіяни вдруге за місяць атакували один з важливих енергообʼєктів ДТЕК у Бориспільському районі Київської області.