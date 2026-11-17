На протяжении всех суток украинцев ждут плановые отключения электроэнергии:

для промышленности - графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).

В Укрэнерго напомнили, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергосистему.

"Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - отметили в компании.

Украинцам также напомнили, что проверить актуальные графики отключений можно на официальных страницах облэнерго.