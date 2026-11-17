Графики отключений электроэнергии в среду, 18 ноября, продолжат действовать в части областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
На протяжении всех суток украинцев ждут плановые отключения электроэнергии:
В Укрэнерго напомнили, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергосистему.
"Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - отметили в компании.
Украинцам также напомнили, что проверить актуальные графики отключений можно на официальных страницах облэнерго.
Напомним, сегодня, 17 ноября, часть потребителей в восьми областях остается без света из-за вражеских ударов. Самая тяжелая ситуация на Днепропетровщине и Запорожье.
Кроме того, россияне второй раз за месяц атаковали один из важных энергообъектов ДТЭК в Бориспольском районе Киевской области.