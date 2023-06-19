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До +29 й дощі на заході: прогноз погоди на сьогодні

Фото: прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На заході України очікуються дощі, можлива гроза. Тим часом на іншій частині територій погода буде сонячною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

Дощі та грози варто очікувати в Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській та Рівненській областях.

Вітер очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +12 до +15 вночі й від +21 до +25 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +15 до +19 вночі й від +26 до +29 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +16 до +20 вночі й від +25 до +29 вдень;
  • на сході коливатиметься від +13 до +18 вночі й від +24 до +27 вдень.

Фото: прогноз погоди на сьогодні (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві

В Києві можна очікувати мінливу хмарність, без опадів. Температура повітря вночі складатиме від +14 до +19, а вдень - від +27 до +29 градусів. Швидкість вітру досягатиме 5-10 м/c.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними ДСНС, сьогодні, 19 червня, очікується негода у низці центральних, західних, північних та південних областей. Рятувальники оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

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Погода в Україні