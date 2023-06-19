До +29 й дощі на заході: прогноз погоди на сьогодні

На заході України очікуються дощі, можлива гроза. Тим часом на іншій частині територій погода буде сонячною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

В Києві можна очікувати мінливу хмарність, без опадів. Температура повітря вночі складатиме від +14 до +19, а вдень - від +27 до +29 градусів. Швидкість вітру досягатиме 5-10 м/c.

Фото: прогноз погоди на сьогодні (facebook.com/UkrHMC)

Дощі та грози варто очікувати в Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській та Рівненській областях.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними ДСНС, сьогодні, 19 червня, очікується негода у низці центральних, західних, північних та південних областей. Рятувальники оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.