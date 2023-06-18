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Град та шквали. На Україну насувається негода

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Україна, Неділя 18 червня 2023 14:53
Град та шквали. На Україну насувається негода Фото: Україну завтра накриє негода (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 19 червня, погіршиться. Деякі області накриють дощі з градом та шквальні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Негода завтра очікується у низці центральних, західних, північних та південних областей. Рятувальники оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

"19 червня у західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях грози, вдень в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Рівненської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Жителів вказаних областей закликають триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні захід та південь України накриють дощі. Місцями очікуються сильні опади.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області негода розмила частину доріг. Через опади рівень води у річках значно виріс.

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