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До +29, у низці областей дощі та грози: якою буде погода в Україні 6 липня

15:13 05.07.2026 Нд
1 хв
Де буде до +29, а де пройдуть грозові дощі?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 6 липня (Getty Images)

У низці регіонів України завтра, 6 липня, знову очікується нестійка погода з дощами, місцями грозами і поривчастим вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі у західних, північних Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні місцями (на північному сході повсюди) короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 15-20°; вдень 20-25°, на півдні та південному сході країни 24-29°.

Фото: якою буде погода в Україні 6 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, по області гроза.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень по області подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 11-16°, вдень 20-25°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Нагадаємо, спека в Україні йде на спад. Синоптики назвали день кардинальних змін погоди та до чого готуватися.

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