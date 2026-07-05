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До +29, в ряде областей дожди и грозы: какой будет погода в Украине 6 июля

15:13 05.07.2026 Вс
1 мин
Где будет до +29, а где пройдут дожди?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 6 июля (Getty Images)

В ряде регионов Украины завтра, 6 июля, снова ожидается неустойчивая погода с дождями, местами грозами и порывистым ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Ночью в западных, северных Винницкой и Черкасской областях, днем по Украине местами (на северо-востоке повсюду) кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в северной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16, на побережье морей 15-20; днем 20-25°, на юге и юго-востоке страны 24-29°.

Фото: какой будет погода в Украине 6 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, по области гроза.

Ветер западный, 7-12 м/с, днем по области порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью 11-16°, днем 20-25°; в Киеве ночью 13-15 °, днем 22-24 °.

Напомним, жара в Украине идет на убыль. Синоптики назвали день кардинальных перемен погоды и к чему готовиться.

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