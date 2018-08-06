С 29 августа вступит в силу норма о наложении штрафов на сумму долга по алиментам

В частности, в случае задолженности на сумму платежей за 3 года штраф возрастет до 50% от суммы долга

Заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко заявила, что с 29 августа вступит в силу норма закона о наложении дополнительных штрафов на сумму долга по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

В частности, введение дополнительных штрафных санкций за задолженность по алиментам более одного года стало одной из новаций второго пакета законов "Чужих детей не бывает", направленных на усиление защиты прав детей и введение института ответственного отцовства. Подчеркивается, что эти штрафы будут направлены непосредственно детям и являются своеобразной компенсацией за несвоевременное получение ими средств.

В министерстве пояснили, что в случае, если у плательщика алиментов возникает задолженность в совокупном размере больше, чем сумма соответствующих платежей за один год, то на такое лицо наложат штраф в размере 20% от суммы задолженности. Если же сумма задолженности будет превышать в совокупном размере сумму соответствующих платежей за два года, то штраф будет увеличиваться и соответственно составит уже 30%.

"В случае задолженности на сумму платежей за три года штраф возрастет до 50% от суммы долга", - отметила замминистра юстиции Светлана Глущенко.

Указано, что лицо, которое должно платить алименты ежемесячно в размере 2000 гривен, при уклонении от их уплаты в течение одного года будет иметь долг в размере 24 000 гривен. В связи с этим исполнитель на такое лицо наложит штраф в размере 20% от этой суммы, а именно в размере 4800 гривен (24 000/100 х 20% = 4800 грн). Таким образом, общая сумма, подлежащая уплате на содержание ребенка, в случае задолженности составит уже 28 800 гривен.

Напомним, как писало РБК-Украина, президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий усиление ответственности за неуплату алиментов.

Как сообщало агентство, согласно новому закону №8296 о создании экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание изменятся правила выезда ребенка в возрасте до 16 лет за границу без согласия второго родителя. Закон вступит в силу 29 августа.