З 29 серпня набуде чинності норма про накладення штрафів на суму боргу по аліментах

Зокрема, у випадку заборгованості на суму платежів за 3 роки штраф зросте до 50% від суми боргу

Заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко заявила, що з 29 серпня набуде чинності норма закону про накладення додаткових штрафів на суму боргу по аліментах. Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту.

Зокрема, впровадження додаткових штрафних санкцій за заборгованість по аліментах більше одного року стало однією з новацій другого пакету законів "Чужих дітей не буває", спрямованих на посилення захисту прав дітей та запровадження інституту відповідального батьківства. Підкреслюється, що ці штрафи будуть спрямовані безпосередньо дітям і є своєрідною компенсацією за несвоєчасне отримання ними коштів.

У міністерстві пояснили, що у випадку, якщо у платника аліментів виникає заборгованість у сукупному розмірі більша, ніж сума відповідних платежів за один рік, то на таку особу накладуть штраф у розмірі 20% від заборгованої суми. Якщо ж заборгована сума перевищуватиме в сукупному розмірі суму відповідних платежів за два роки роки, то штраф збільшуватиметься і відповідно становитиме вже 30%.

"У випадку заборгованості на суму платежів за три роки штраф зросте до 50% від суми боргу", - зазначила замміністра юстиції Світлана Глущенко.

Вказано, що особа, яка має сплачувати аліменти щомісяця у розмірі 2000 гривень, при ухиленні від їх сплати протягом одного року матиме борг у розмірі 24 000 гривень. У зв’язку з цим виконавець на таку особу накладе штраф у розмірі 20% від цієї суми, а саме в розмірі 4 800 гривень (24 000/100 х 20% = 4800 грн). Отже, загальна сума, що підлягатиме сплаті на утримання дитини, у випадку заборгованості становитиме вже 28 800 гривень.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, президент Петро Порошенко підписав закон, який передбачає посилення відповідальності за несплату аліментів.

Як повідомляло агентство, згідно з новим законом №8296 щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання зміняться правила виїзду дитини віком до 16 років за кордон без згоди другого з батьків. Закон набуде чинності 29 серпня.