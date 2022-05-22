Более 29 000 военных и 107 крылатых ракет: новые потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 050 своих военных. Также было уничтожено 107 крылатых ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.05 ориентировочно составили:
В Генштабе добавляют, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении. Данные уточняются.
Напомним, за сутки на юге ВСУ уничтожили 29 оккупантов, модернизированный танк Т-72Б3, самоходную гаубицу "Мста-С" и другую бронированную технику.
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