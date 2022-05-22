Понад 29 000 військових і 107 крилатих ракет: нові втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 29 050 своїх військових. Також було знищено 107 крилатих ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.05 орієнтовно склали:
У Генштабі додають, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, за добу на півдні ЗСУ знищили 29 окупантів, модернізований танк Т-72Б3, самохідну гаубицю "Мста-С" та іншу броньовану техніку.
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