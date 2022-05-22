Понад 29 000 військових і 107 крилатих ракет: нові втрати Росії у війні
Фото: Росія втратила у війні вже 29 050 військових і 107 крилатих ракет (Getty Images)
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 29 050 своїх військових. Також було знищено 107 крилатих ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 29050 (+200) осіб ліквідовано,
- танків - 1285 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 3141 (+25) од,
- артилерійських систем - 599 (+3) од,
- РСЗВ - 201 (+0) од,
- засоби ППО - 93 (+0) од,
- літаків - 204 (+0) од,
- гелікоптерів - 170 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 470 (+8),
- крилаті ракети - 107 (+3),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2194 (+16) од,
- спеціальна техніка - 43 (+0).
У Генштабі додають, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, за добу на півдні ЗСУ знищили 29 окупантів, модернізований танк Т-72Б3, самохідну гаубицю "Мста-С" та іншу броньовану техніку.
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