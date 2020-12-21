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Более 283 тысяч ФОПов оформили заявку на "карантинные" выплаты

Украина, Понедельник 21 декабря 2020 11:26
Более 283 тысяч ФОПов оформили заявку на "карантинные" выплаты
Фото: Михаил Федоров (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Количество украинских предпринимателей, оформивших заявки на получение единовременной выплаты для ФОП и наемных работников, растет. К утру понедельника, 21 декабря, их число достигло 283 595.

Об этом сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"283 595 украинцев оформили заявки через "Дию" на единовременные выплаты. 225 тыс. в мобильном приложении, 58 тыс. на портале. Всего за неделю", - написал он.

Также вице-премьер уточнил, что услуга будет доступна до 31 декабря, а не до 21 декабря, как планировалось ранее.

Напомним, получить обещанные 8 000 грн компенсации за ущерб от вынужденного простоя бизнеса во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, украинские предприниматели и наемные работники смогут через правительственное приложение "Дия" с 14 декабря 2020 года.

Ранее РБК-Украина публиковал пошаговую инструкцию о том, как оформить заявки на помощь в связи с карантином.

15 декабря, то есть всего спустя сутки после появления возможности оформления заявок, предприниматели подали более 30 тысяч обращений, а власти информировали пользователей, что в работе портала "Дія", через который можно оставить заявку, возможны задержки из-за рекордной активности пользователей.

К началу рабочего дня 16 декабря почти 134 тысячи ФОПов оформили заявки на получение 8 тысяч гривен одноразовой помощи от государства.

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