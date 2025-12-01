28 бригада отримала велику партію зарядних станцій від "Української команди", - Палатний

"Українська команда" передала десятки зарядних станцій бійцям 28 окремої мезанізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.
Як пише РБК-Україна, про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.
"Передали велику партію потужних зарядних станцій з додатковими батареями бійцям 28 бригади імені Лицарів Зимового Походу. Ці хлопці стримували ворога на Миколаївщині, звільняли Херсонщину і вже три роки героїчно боронять Донбас", - написав він.
Керівник волонтерського штабу наголосив, що електроенергія дуже потрібна захисникам.
"Нашим хлопцям на передовій зараз вкрай потрібна електроенергія. Щоб заряджати все й одразу, а не вибирати, що сьогодні найбільш потрібно: рація, РЕБ, БпЛА чи Starlink. Упевнений: наша підтримка допоможе їм ще краще виконувати бойові завдання і збереже життя", - сказав він.
Раніше "Українська команда" передала великі партії зарядних станцій Третьому армійському корпусу, полку "Ахіллес" Сил безпілотних систем, спецпідрозділу "Артан" ГУР МО та іншим підрозділам.
Також повідомлялось, що "Українська команда" проводить великий збір на сіткомети, які здатні захистити бійців від ворожих дронів, в тому числі на оптоволокні.