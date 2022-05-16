Більше 27700 військових і 165 вертольотів: Генштаб розповів про втрати Росії
Фото: Росія втратила понад 27700 військовослужбовців у війні з Україною (facebook com mod mil rus)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили з особового складу понад 27 700 військовослужбовців. При цьому були знищені 165 вертольотів військ РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05 орієнтовно складають:
- особового складу - близько 27700 (+300) осіб ліквідовано,
- танків - 1 228 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 2974 (+16) од,
- артилерійських систем - 577 (+22) од,
- РСЗВ - 195 (+0) од,
- засоби ППО - 89 (+0) од,
- літаків - 200 (+0) од,
- вертольотів - 165 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 427 (+11),
- крилаті ракети - 97 (+2),
- Кораблі / катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2101 (+14) од,
- спеціальна техніка - 42 (+0).
За даними Генштабу, найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Нагадаємо, ЗСУ протягом доби вразили 11 повітряних цілей російських окупантів.
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