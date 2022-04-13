Более 275 млн человек в мире столкнулись с нехваткой продовольствия из-за войны Росси против Украины

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что глубоко обеспокоена влиянием войны России на Украине на мировые цены на продовольствие и предложение. По ее словам, более 275 миллионов человек во всем мире столкнулись с острой нехваткой продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Йеллен сказала, что она созовет других лидеров во время весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка на следующей неделе, чтобы обсудить возможные решения по оказанию помощи беднейшим слоям населения, которые тратят большую часть своего дохода на продукты питания.

По словам Йеллен, вторжение России в Украину привело к резкому росту цен на сырьевые товары, усилив глобальное инфляционное давление и создав угрозу энергетической и продовольственной безопасности, торговым потокам и внешним балансам во многих странах.

Она отметила, что международные банки развития предоставляли финансирование для укрепления внутреннего производства продуктов питания, укрепления сетей социальной защиты и разблокирования торгового финансирования, но им также необходимо было делать долгосрочные инвестиции для устранения основных уязвимостей в продовольственных системах.

Отметим, мировые цены на продовольствие выросли до рекордного уровня из-за вторжения России в Украину. Базовый индикатор мировых цен на продовольствие вырос в марте на 12,6%, достигнув исторического максимума.