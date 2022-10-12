270 оккупантов и 20 ракет: Генштаб обновил потери России в Украине

По данным на утро среды, 12 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 270 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 63380 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Как сообщалось, украинские войска отбивают атаки врага в Донецкой и Херсонской областях. Кроме того, ВСУ предположительно готовятся к наступлению на линии вблизи Сватово. Об этом свидетельствуют карты боев на утро.

При этом в среду, 12 октября, украинские силы ПВО в небе над Николаевской областью сбили 9 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

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