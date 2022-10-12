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270 оккупантов и 20 ракет: Генштаб обновил потери России в Украине

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Киев, Среда 12 октября 2022 10:38
270 оккупантов и 20 ракет: Генштаб обновил потери России в Украине Фото: Генштаб назвал обновленные потери России в Украине за сутки (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро среды, 12 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 270 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 63380 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 63380 (+270);
  • танков - 2505 (+1);
  • боевых бронированных машин - 5181 (+19);
  • артиллерийских систем - 1507 (+11);
  • РСЗО - 355 (+2);
  • средства ПВО - 182 (+1);
  • самолетов - 268 (+0);
  • вертолетов - 235 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1129 (+15);
  • крылатые ракеты - 315 (+20);
  • корабли/катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3927 (+11);
  • специальная техника - 136 (+0).

Как сообщалось, украинские войска отбивают атаки врага в Донецкой и Херсонской областях. Кроме того, ВСУ предположительно готовятся к наступлению на линии вблизи Сватово. Об этом свидетельствуют карты боев на утро.

При этом в среду, 12 октября, украинские силы ПВО в небе над Николаевской областью сбили 9 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

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