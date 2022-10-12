270 оккупантов и 20 ракет: Генштаб обновил потери России в Украине
По данным на утро среды, 12 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 270 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 63380 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 63380 (+270);
- танков - 2505 (+1);
- боевых бронированных машин - 5181 (+19);
- артиллерийских систем - 1507 (+11);
- РСЗО - 355 (+2);
- средства ПВО - 182 (+1);
- самолетов - 268 (+0);
- вертолетов - 235 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1129 (+15);
- крылатые ракеты - 315 (+20);
- корабли/катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3927 (+11);
- специальная техника - 136 (+0).
Как сообщалось, украинские войска отбивают атаки врага в Донецкой и Херсонской областях. Кроме того, ВСУ предположительно готовятся к наступлению на линии вблизи Сватово. Об этом свидетельствуют карты боев на утро.
При этом в среду, 12 октября, украинские силы ПВО в небе над Николаевской областью сбили 9 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.
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