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ЗСУ відбивають атаки на Донбасі та готуються до наступів: карти боїв на ранок

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Україна, Середа 12 жовтня 2022 09:07
ЗСУ відбивають атаки на Донбасі та готуються до наступів: карти боїв на ранок Фото: ЗСУ відбивають атаки окупантів на Донбасі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська відбивають атаки ворога у Донецькій та Херсонській областях. Крім того, ЗСУ, ймовірно, готуються до наступу на лінії поблизу Сватового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані Інституту вивчення війни (ISW).

Лінія Оскіл - Кремінна

Українські сили поки зберігають інформаційну тишу про успіхи на цьому напрямку. Проте відомо, що ЗСУ просувають в напрямку міста Сватове Луганської області, а також готуються до атак поблизу звільненого Лимана.

Аналітики ISW прогнозують, що українські війська зможуть просунутися углиб оборони противника.

Водночас російські війська продовжують обстрілювати звільнені території Харківської області, зокрема населені пункти поблизу Куп'янська.

ЗСУ відбивають атаки на Донбасі та готуються до наступів: карти боїв на ранок

Донбас

На цій ділянці фронту посилилися бої поблизу Бахмута. Російська армія намагається прорвати оборону поблизу Авдіївки та Первомайського, а також на північний схід від Бахмуту в районі Соледару.

Проте ЗСУ відбивають штурми росіян та не дають їм просунутися углиб Донецької області.

ЗСУ відбивають атаки на Донбасі та готуються до наступів: карти боїв на ранок

Південь

Аналітики ISW зазначили, що контрнаступ українських військ у Херсонській області уповільнився, проте триває. Ймовірно, підрозділи ЗСУ перегруповуються, щоб посилити штурми.

Водночас, за даними ISW, українська армія тримає під вогневим контролем головні логістичні артерії ворога і атакує штаби та місця скупчення окупантів. Зокрема, мова йде про Антонівський міст у Херсоні.

ЗСУ відбивають атаки на Донбасі та готуються до наступів: карти боїв на ранок

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ заявив, що українські захисники відбили ворожі атаки в районі 7 населених пунктів.

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