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27 июня: праздники и важные события на этот день

STYLERLIFE        27.06.2018 - 00:05
Фото: праздники и события 27 июня (pixabay.com/Free-Photos)
Фото: праздники и события 27 июня (pixabay.com/Free-Photos)

27 июня 2018 года во всем мире отмечается День рыболовства

Все праздники 27 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

27 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня в мире отмечается День микро-, малых и средних предприятий – это совершенно молодой праздник, который был основан в 2017 году под эгидой ООН и посвящен значимым в экономике стран предприятиям, на которых работает небольшое число людей.

Также ежегодно 27 июня, начиная с 1985 года, рыбаки всего мира и любители рыбы отмечают Всемирный день рыболовства.

В народе 27 июня вслед за Акулиной Гречишницей приходит Елисей Гречкосей. В этот период крестьяне продолжали сеять гречиху, а еще освящали новую одежду, чтобы она приносила удачу своему хозяину.

Главная примета дня: дождь на Елисея – к сырой погоде на ближайшие полтора месяца.

Дождь на Елисея - к непогоде в течение 7 недельФото: Дождь на Елисея - к непогоде в течение 7 недель (pixabay.com/danielsfotowelt)

27 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1615 году в Европу был завезен чай.

В 1834 году был открыт старейший в Украине Киевский университет.

1910 году в России было принято Столыпинское аграрное законодательство.

В 1931 году в США был выдан патент Игорю Сикорскому на изобретение первого вертолета.

В 1941 году были созданы боевые реактивные установки БМ-13 ("Катюши").

В 1964 году в Вашингтоне был установлен памятник Тарасу Шевченко.

В 1967 году в Англии установлен первый в мире банкомат по выдаче налички.

27 июня: в этот день родились

В 1838 году – Петер Пауль Маузер, немецкий конструктор и  оружейник.

В 1880 году – Хелен Келлер, известная слепоглухая американская писательница и общественный деятель.

В 1940 году – Борис Хмельницкий, советский актер театра и кино, певец.

В 1966 году – Джей Джей Абрамс, американский режиссер, сценарист, продюсер ("Звездные войны" и др.)

В 1975 году – Тоби Магуайр, американский актер ("Человек-паук" и др.)

27 июня: в этот день умерли

В 1574 году – Джорджо Вазари, итальянский живописец, архитектор, писатель, автор биографий "Жизнеописания".

В 1944 году – погибла Вера Менчик, русская шахматистка, первая чемпионка мира по шахматам.

В 2001 году – Туве Янссон, финская писательница, автор книг о Муми-троллях.

В 2017 году – Майкл Бонд, английский писатель, автор историй о медвежонке Паддингтоне.

Именинники 27 июня

Сегодня свои именины отмечают: Александр, Владимир, Георгий, Елисей, Иосиф, Николай, Павел.

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Теги: события, праздники
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