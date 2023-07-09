До +26, місцями невеликі короткочасні дощі: прогноз погоди на завтра

В Україні, крім крайнього заходу та півдня, місцями можливі короткочасні дощі. Температура сягатиме позначки +26 градусів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Вночі в Карпатах та на сході, вдень в Україні, крім крайнього заходу та півдня, місцями невеликий короткочасний дощ; на решті території без опадів", - пише пресслужба.
Вітер очікується північно-західний 7-12 м/с, вночі у південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура:
Фото: прогноз погоди на 10 липня (facebook.com/UkrHMC)
Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі складатиме від +11 до +16, а вдень - від +21 до +26 градусів.
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