UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До +26, місцями невеликі короткочасні дощі: прогноз погоди на завтра

Фото: прогноз погоди на завтра, 10 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, крім крайнього заходу та півдня, місцями можливі короткочасні дощі. Температура сягатиме позначки +26 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Вночі в Карпатах та на сході, вдень в Україні, крім крайнього заходу та півдня, місцями невеликий короткочасний дощ; на решті території без опадів", - пише пресслужба.

Вітер очікується північно-західний 7-12 м/с, вночі у південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +12 до +14 вночі й від +23 до +6 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +13 до +15 вночі й від +22 до +24 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +13 до +18 вночі й від +23 до +29 вдень;
  • на сході коливатиметься від +13 до +18 вночі й від +22 до +25 вдень.

Фото: прогноз погоди на 10 липня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві

Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі складатиме від +11 до +16, а вдень - від +21 до +26 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні