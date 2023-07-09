RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

До +26, местами небольшие кратковременные дожди: прогноз погоды на завтра

Фото: прогноз погоды на завтра, 10 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине, кроме крайнего запада и юга, местами возможны кратковременные дожди. Температура будет достигать отметки +26 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Ночью в Карпатах и на востоке, днем в Украине, кроме крайнего запада и юга, местами небольшой кратковременный дождь; на остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.

Ветер ожидается северо-западный 7-12 м/с, ночью в юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +12 до +14 ночью и от +23 до +6 днем;
  • на севере будет колебаться от +13 до +15 ночью и от +22 до +24 днем;
  • на юге будет колебаться от +13 до +18 ночью и от +23 до +29 днем;
  • на востоке будет колебаться от +13 до +18 ночью и от +22 до +25 днем.

Фото: прогноз погоды на 10 июля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет составлять от +11 до +16, а днем - от +21 до +26 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине