26 мая: праздники и важные события на этот день

26 мая 2018 - праздники в мире и в Украине, а также знаковые исторические события дня

Все праздники 26 мая 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

26 мая: какой сегодня праздник и памятные даты

В Украине на 26 мая приходится профессиональный праздник людей, связанных с книгопечатанием – День работников издательств, полиграфии и распространения книг Украины, который ежегодно отмечается в последнюю майскую субботу.

26 мая, накануне праздника Троицы у всего православного мира проходит Троицкая родительская суббота, в которую принято поминать умерших родственников.

В народе 26 мая отмечается Лукерья Комарница. Считалось, что на Лукерью появляются комары, которых приносит теплый ветер.

Главная примета дня связана с комарами: если на Лукерью много комаров, то будет богатый урожай ягод.

Фото: Если в праздник Лукерьи 26 мая много комаров - к урожаю ягод (pixabay.com/Couleur)

26 мая: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1648 году произошла битва с поляками под Корсунем под предводительством Богдана Хмельницкого.

В 1913 году был совершен полет первого в мире многомоторного самолета "Русский витязь".

В 1928 году ФИФА решили проводить чемпионаты мира по футболу один раз в четыре года.

В 1938 году начато строительство первого автозавода "Фольксваген".

В 2014 году начались бои в Донецком аэропорту.

26 мая: в этот день родились

В 1907 году – Джон Уэйн, американский киноактер, король вестерна.

В 1926 году – Майлс Дейвис, известный американский джазмен.

В 1935 году – Аллан Чумак, экстрасенс и целитель.

В 1936 году – Виталий Коротич, писатель, экс-главред журнала "Огонек".

В 1947 году – Александр Павловский, украинский кинорежиссер.

В 1964 году – Ленни Кравиц, американский рок-музыкант.

26 мая: в этот день умерли

В 1905 году – Савва Морозов, русский промышленник и меценат.

В 1983 году – Александр Горский, организатор кинопроизводства в СССР.

В 2008 году – Сидни Поллак, американский режиссер, сценарист, актер.

В 2010 году – Лесь Сердюк, украинский актер театра и кино.

Именинники 26 мая

Сегодня именины празднуют: Александр, Василий, Георгий, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Тарас, Юрий.

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