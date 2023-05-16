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До +26, але місцями короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У середу, 17 травня, на західній частині України прогнозують короткочасні дощі та грози. На решті території опади не очікуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Завтра у західних регіонах хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території мінлива хмарність, без опадів.

Температура вночі 10-15°, у східних регіонах 7-12°; вдень 21-26°, на Закарпатті та місцями на Прикарпатті 18-23°. У Карпатах вночі 6-11°, вдень 15-20°.

Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с, на заході місцями пориви 15-20 м/с.

Погода в Київській області

В області мінлива хмарність, опади не очікуються.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 21-26°. У столиці вночі 11-13°, вдень близько 25°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на тиждень.

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