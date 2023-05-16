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До +26, но местами кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

В среду, 17 мая, на западной части Украины прогнозируется кратковременные дожди и грозы. На остальной территории осадки не ожидаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Завтра в западных регионах облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории переменная облачность, без осадков.

Температура ночью 10-15°, в восточных регионах 7-12°; днем 21-26°, в Закарпатье и местами в Прикарпатье 18-23°. В Карпатах ночью 6-11°, днем 15-20°.

Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с, на западе местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киевской области

В области переменная облачность, осадки не ожидаются.

Температура по области ночью 10-15°, днем 21-26°. В столице ночью 11-13°, днем около 25°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на неделю.

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