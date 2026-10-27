ОККО сплатила 26,1 млрд грн податків за дев’ять місяців 2026 року

Як зазначають у компанії, із загальної суми понад 4,8 млрд грн становлять податки від операційної діяльності.

Читайте також: ОККО та "Повернись живим" посилюють протидію реактивним дронам

Зокрема, податок на прибуток, ПДВ (без імпортного), роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю та збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Ще понад 21,2 млрд грн - податки, сплачені під час імпорту.

Окрім сплати податків, ОККО продовжує підтримувати військових та гуманітарні проєкти. За три квартали 2026 року компанія спрямувала на це майже 1 млрд грн.

Зокрема, приблизно по 300 млн грн - на ініціативу "Зігріваємо захисників" та знижки для військових у застосунку "Армія+". Ще близько 200 млн грн - на ініціативу "ОКО ЗА ОКО. Дронопад". Решту коштів спрямували на інші військові та гуманітарні проєкти.

Сплата податків компанією ОККО (скриншот)

"Попри непрості часи ми продовжуємо розвивати бізнес, сплачувати податки, допомагати військовим та інвестувати в нові виробництва й інфраструктурні проєкти. Для нас важливо підтримувати Україну сьогодні й створювати можливості для її подальшого розвитку. Все це зміцнює довіру міжнародних партнерів і допомагає залучати фінансування для нових проєктів в Україні", – сказав віцепрезидент ОККО з фінансів Назар Купибіда.