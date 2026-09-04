По 2500 доларів на місяць: оренда житла під Києвом б'є рекорди перед похолоданням

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Ціновий рекорд: медіанна вартість оренди будинку в Київській області у серпні сягнула дворічного максимуму – 2500 доларів на місяць.

Фактор блекаутів: попит змістився на компактні будинки з резервним живленням, теплом і водою.

Прогноз цін: восени та взимку оренда повністю автономного житла під Києвом може зрости ще на 5-15%.

Купівля нерухомості: Київщина залишається найдорожчою за ціною будинків із медіаною 115000 доларів, а друге місце посідає Львівщина з ціною 90000 доларів.

Ціновий рекорд

За даними ЛУН, у серпні 2026 року медіанна вартість оренди будинку в Київській області сягнула дворічного максимуму – 2500 доларів/міс. Це на 25% більше, ніж у серпні минулого року, і вище за попередній пік лютого 2026 року, коли ціна досягла 2200 доларів/міс.

Така динаміка цін більшою мірою пов’язана із сезонним фактором, адже, як пояснює керівниця "ЛУН Статистики" Людмила Кірюхіна в коментарі РБК-Україна, найпомітніше ціни на заміські будинки зростають улітку, коли люди прагнуть проводити більше часу на природі.

Крім того, наразі вартість безпосередньо залежить і від енергетичної ситуації в країні. Наприклад, зауважує Кірюхіна, періоди масштабних відключень електроенергії суттєво впливали на вартість оренди заміських будинків – найбільші коливання на ринку спостерігалися влітку 2023 року та взимку 2025-го.

Поляризація ринку

Ризики тривалих блекаутів змушують людей шукати не звичайні будинки, а об'єкти, здатні безперебійно забезпечити світло, тепло та воду.

Як вказує директор консалтингової компанії "РеалЕкспо", керівник порталу заміської нерухомості Zagorodna.com Віктор Коваленко, головну конкурентну перевагу зараз мають компактні, енергоефективні та реально автономні будинки, пристосовані до цілорічного проживання.

Ба більше, додає експерт, ринок може розділитися на дві категорії – енергонезалежні будинки та звичайне житло. Саме за автономність клієнти будуть готові суттєво переплачувати, через що в цьому сегменті найімовірніше виникне локальний дефіцит.

Тому, за прогнозами Коваленко, нові перебої з електроенергією, теплом чи водопостачанням восени та взимку можуть помітно підсилити попит на підготовлені заміські будинки. Унаслідок цього оренда таких об’єктів у передмісті Києва може подорожчати ще на 5-10%.

Водночас експерт із заміської нерухомості агенції "D-22" Павло Ребека у коментарі РБК-Україна вказує, що ціни на найбільш автономні будинки тримаються на високому рівні ще з попередніх криз. Відтак восени він прогнозує лише помірне сезонне підвищення цін – приблизно на 10–15%.

Ціни на купівлю будинку по регіонах

Лідером за вартістю купівлі заміського будинку в Україні залишається Київщина: за даними ЛУН, медіанна ціна будинку на вторинному ринку тут становить 115000 доларів.

Також високі ціни фіксуються у західних регіонах: у Львівській області медіанна ціна будинку становить 90000 доларів, в Івано-Франківській – 88800 доларів, а в Закарпатській – 75000 доларів.