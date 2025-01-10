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До 250 тисяч гривень. Лубінець пропонує нові штрафи за продаж алкоголю і сигарет дітям

П'ятниця 10 січня 2025 16:50
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До 250 тисяч гривень. Лубінець пропонує нові штрафи за продаж алкоголю і сигарет дітям Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав парламент посилити відповідальність за продаж алкоголю і сигарет неповнолітнім. Він пропонує ввести штрафи від 3000 до 15 000 неоподатковуваних мінімумів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена.

"Звернувся до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики з ініціативою посилити відповідальність за продаж алкогольних і тютюнових виробів дітям", - написав Лубінець.

За інформацією Національної поліції, з 1 січня по 30 жовтня 2024 року склали 2 655 адміністративних протоколів за фактом продажу неповнолітнім особам алкогольних та тютюнових виробів.

Омбудсмен зазначив, що це може свідчити про недостатні обмеження і рівень відповідальності продавців у цій сфері. Адже зараз за відповідні дії, продавець може бути оштрафований на 400-800 неоподаткованих мінімумів, що становить 6 800-13 600 гривень.

Як наголосив Лубінець, діючі розміри штрафів є непропорційними шкоді, яку продаж цих товарів може завдати здоров’ю дітей.

Він підкреслив, що будь-яке прагнення заробити на дітях і шкода їхньому здоровʼю потребують належної відповідальності.

"Відтак пропоную внести зміни до законодавства щодо продажу алкогольних та тютюнових виробів, встановивши штрафи від 3000 до 15 000 неоподатковуваних мінімумів (від 51 тисячі до 255 тисяч гривень - ред.) за продаж вказаних товарів дітям", - додав омбудсмен.

Штрафи за продаж алкоголю та сигарет неповнолітнім

В Україні продаж неповнолітнім особам алкогольних напоїв та тютюнових виробів є адміністративним правопорушенням, за яке можуть виписати штраф у понад 6,5 тисяч гривень.

Детальніше про відповідальність за продаж алкоголю та сигарет неповнолітнім - у матеріалі РБК-Україна.

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