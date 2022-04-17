Более 250 беженцев из Мариуполя только что отправились поездом во Львов, - УЗ

Перевозчик информирует, что эвакуация из Покровска до Чопа и из Лозовой в Ужгород и Хмельницкий сегодня тоже будет по графику.

В УЗ напоминают, что точное время отправки компания не указывает в сообщениях из соображений безопасности. Однако его можно узнать на горячей линии 0 800 503 111 или на вокзалах.

"Мест хватит всем, рекомендуем не медлить с эвакуацией ваших семей из Донбасса", - добавляют в УЗ.

Напомним, вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что сегодня не будет организованных гуманитарных коридоров. Украинской стороне не удалось согласовать прекращение огня на маршрутах эвакуации.

Добавим, ранее сообщалось, что эвакуация из Луганской области сегодня продолжится по семи направлениям.

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