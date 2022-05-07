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Більше 25 тисяч військових. Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні

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Україна, Субота 07 травня 2022 10:49
Більше 25 тисяч військових. Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні Фото: Генштаб поновив дані про втрати РФ на 7 травня(Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські війська втратили 25100 військових. При цьому окупанти позбулися 1122 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні втрати з 24 лютого по 7 травня склали:

  • особовий склад – 25100 (+200) осіб
  • танки – 1122 (+12)
  • бойові броньовані машини - 2713 (+27)
  • артилерійські системи - 509 (+7)
  • РСЗВ - 172 (+1)
  • засоби ППО - 84 (+1)
  • літаки - 199
  • вертольоти - 155
  • автомобільна техніка - 1934 (+8)
  • кораблі/катери - 11
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 341 (+17)
  • спеціальна техніка - 38
  • крилаті ракети - 90

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися у Слобожанському операційному районі, - додають в Генштабі. - Дані про втрати уточнюються".

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