Більше 25 тисяч військових. Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб поновив дані про втрати РФ на 7 травня(Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські війська втратили 25100 військових. При цьому окупанти позбулися 1122 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні втрати з 24 лютого по 7 травня склали:
- особовий склад – 25100 (+200) осіб
- танки – 1122 (+12)
- бойові броньовані машини - 2713 (+27)
- артилерійські системи - 509 (+7)
- РСЗВ - 172 (+1)
- засоби ППО - 84 (+1)
- літаки - 199
- вертольоти - 155
- автомобільна техніка - 1934 (+8)
- кораблі/катери - 11
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 341 (+17)
- спеціальна техніка - 38
- крилаті ракети - 90
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися у Слобожанському операційному районі, - додають в Генштабі. - Дані про втрати уточнюються".
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