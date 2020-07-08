На 25 млн долларов больше: США хотят увеличить военную помощь Украине

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Конгресс опубликовал проект бюджета США на 2021 год

Комитет по ассигнованию Палаты представителей Конгресса США в проекте бюджета на 2021 год предложил выделить на военную помощь Украине на 25 млн долларов больше чем просили. Документу еще предстоит пройти сложный процесс рассмотрения.

Об этом говорится на официальном сайте комитета по ассигнованию.

Согласно пресс-релизу к документу, в следующем году Украина может получить от США военную помощь в размере 275 млн долларов.

Документ также требует от министра обороны США информировать Конгресс о любых неоправданных задержках в выплате помощи.

Так, Украина может получить от США на 100 млн долларов больше чем в 2020 финансовом году.

Отметим, документ еще должны утвердить в Палате представителей, и в американском Сенате. Только после этого проект бюджета поступит на подпись президенту Соединенных Штатов. Финансовый год в США начинается с 1 октября.

Напомним, изначально планировалось, что на военную помощь Украине в 2021 году будет предусмотрено 250 млн долларов, а половина этой суммы пойдет на закупку летального оружия.