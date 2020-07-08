ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На 25 млн долларов больше: США хотят увеличить военную помощь Украине

Среда 08 июля 2020 обновлено 02:56
На 25 млн долларов больше: США хотят увеличить военную помощь Украине
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Конгресс опубликовал проект бюджета США на 2021 год

Комитет по ассигнованию Палаты представителей Конгресса США в проекте бюджета на 2021 год предложил выделить на военную помощь Украине на 25 млн долларов больше чем просили. Документу еще предстоит пройти сложный процесс рассмотрения.

Об этом говорится на официальном сайте комитета по ассигнованию.

Согласно пресс-релизу к документу, в следующем году Украина может получить от США военную помощь в размере 275 млн долларов.

Документ также требует от министра обороны США информировать Конгресс о любых неоправданных задержках в выплате помощи.

Так, Украина может получить от США на 100 млн долларов больше чем в 2020 финансовом году.

Отметим, документ еще должны утвердить в Палате представителей, и в американском Сенате. Только после этого проект бюджета поступит на подпись президенту Соединенных Штатов. Финансовый год в США начинается с 1 октября.

Напомним, изначально планировалось, что на военную помощь Украине в 2021 году будет предусмотрено 250 млн долларов, а половина этой суммы пойдет на закупку летального оружия.

Читайте РБК-Украина в Google

Новости Украины военная помощьКонгресс США
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь