На 25 млн доларів більше: США хочуть збільшити військову допомогу Україні

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Конгрес опублікував проект бюджету США на 2021 рік

Комітет з асигнування Палати представників Конгресу США в проекті бюджету на 2021 рік запропонував виділити на військові допомогу Україні на 25 млн доларів більше ніж просили. Документу ще доведеться пройти складний процес розгляду.

Про це йдеться на офіційному сайті комітету з асигнування.

Згідно з прес-релізом до документу, в наступному році Україна може отримати від США військову допомогу в розмірі 275 млн доларів.

Документ також вимагає від міністра оборони США інформувати Конгрес про будь-які невиправдані затримки у виплаті допомоги.

Так, Україна може отримати від США на 100 млн доларів більше ніж у 2020 фінансовому році.

Зазначимо, документ ще повинні затвердити у Палаті представників та в американському Сенаті. Лише після цього проект бюджету надійде на підпис президенту Сполучених Штатів. Фінансовий рік у США починається з 1 жовтня.

Нагадаємо, спочатку планувалося, що на військову допомогу Україні у 2021 році буде передбачено 250 млн доларів, а половина цієї суми піде на закупівлю летальної зброї.