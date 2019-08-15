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25% клиентов "Черновцыгаза" пользуются Личным кабинетом

Новости » Энергетика    15.08.2019 - 18:22
25% клиентов "Черновцыгаза" пользуются Личным кабинетом
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Сервис доступен для использования в любом населенном пункте Черновицкой области, где есть покрытие сети интернет

За 7 месяцев текущего года в преимуществах Личного кабинета убедились свыше 10 тыс. новых пользователей. В целом 25% клиентов АО "Черновцыгаз" успешно пользуются сервисом Личный кабинет на сайте 104.ua. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уже четвертый год клиенты АО "Черновцыгаз" имеют возможность контролировать свой лицевой счет онлайн с помощью Личного кабинета. Сервис доступен для использования не только в городах, но и в отдаленных населенных пунктах области. По словам пресс-службы, процедура регистрации занимает несколько минут. Нужно знать номер своего лицевого счета и сумму последней оплаты за газ.

"Сервис Личный кабинет значительно расширил возможности нашего клиента. В любое удобное для себя время, потребитель получает доступ ко всей информации по его счету. Без особых усилий, может узнать актуальную цену на газ, передать показания счетчика, посмотреть состояние лицевого счета, распечатать квитанцию за потребленный газ, заплатить за газ онлайн, проверить состояние расчетов и потребления и связаться с представителями компании онлайн", - рассказывает начальника клиентского сервиса АО "Черновцыгаз" Дмитрий Мотовилин

В пресс-службе подчеркнули, что пользователям сервиса для того, чтобы передать показания счетчика газа, не нужно даже выходить из дома. Достаточно зайти в свой Личный кабинет и ввести актуальные данные. Это значительно экономит время, ведь клиентам компании не приходится стоять в очередях или специально посещать Центры обслуживания клиентов.

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