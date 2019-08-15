ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

25% клієнтів "Чернівцігазу" користуються Особистим кабінетом

Новини » Енергетика    15.08.2019 - 18:22
25% клієнтів "Чернівцігазу" користуються Особистим кабінетом
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Сервіс доступний для використання в будь-якому населеному пункті Чернівецької області, де є покриття мережі інтернет

За 7 місяців поточного року в перевагах Особистого кабінету переконалися понад 10 тис. нових користувачів. Загалом 25% клієнтів АТ "Чернівцігаз" успішно користуються сервісом Особистий кабінет на сайті 104.ua. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Вже четвертий рік клієнти АТ "Чернівцігаз" мають можливість контролювати свій особовий рахунок онлайн за допомогою Особистого кабінету. Сервіс доступний для використання не тільки в містах, але і у віддалених населених пунктах області. За словами прес-служби, процедура реєстрації займає кілька хвилин. Потрібно знати номер свого особового рахунку та суму останньої оплати за газ.

"Сервіс Особистий кабінет значно розширив можливості нашого клієнта. В будь-який зручний для себе час, споживач отримує доступ до всієї інформації за його рахунком. Без особливих зусиль, може дізнатися актуальну ціну на газ, передати показання лічильника, переглянути стан особового рахунку, роздрукувати квитанцію за спожитий газ, заплатити за газ онлайн, перевірити стан розрахунків і споживання та зв’язатися із представниками компанії онлайн", - розповідає начальника клієнтського сервісу АТ "Чернівцігаз" Дмитро Мотовілін.

У прес-службі підкреслили, що користувачам сервісу для того, щоб передати показання лічильника газу, не потрібно навіть виходити з дому. Достатньо зайти у свій Особистий кабінет і ввести актуальні дані. Це значно економить час, адже клієнтам компанії не доводиться стояти в чергах або спеціально відвідувати Центри обслуговування клієнтів.

Споживачам "Івано-Франківськгаз Збуту" зараховано зекономлені субсидії "Чернівцігаз Збут": у липні кількість відключень боржників зросла у 4 рази
Новини України Чернівцігаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся