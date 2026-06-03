25 грудня чи 7 січня? Опитування показало, коли більшість українців святкує Різдво

Головне: Новий лідер: Більшість українців успішно перейшли на новий календар - 51% опитаних святкують Різдво 25 грудня.

Більшість українців успішно перейшли на новий календар - 51% опитаних святкують Різдво 25 грудня. Стара дата та компроміс: Лише 18% респондентів продовжують відзначати свято за старим стилем (7 січня), тоді як понад кожен п'ятий святкує обидві дати.

Лише 18% респондентів продовжують відзначати свято за старим стилем (7 січня), тоді як понад кожен п'ятий святкує обидві дати. Географічний чинник: Найбільше прихильників нової дати проживає на заході України та у Києві.

Найбільше прихильників нової дати проживає на заході України та у Києві. Вплив конфесій: Найвищий рівень підтримки 25 грудня виявили віряни УГКЦ, протестанти та ПЦУ.

Найвищий рівень підтримки 25 грудня виявили віряни УГКЦ, протестанти та ПЦУ. Вік, доходи та місце проживання: Різниця між жителями міст і сіл, як і між віковими групами, є мінімальною. Проте є чітка залежність від статків.

Більшість українців перейшли на святкування 25 грудня

Згідно з результатами опитування, 51% українців святкують Різдво 25 грудня.

Ще 21% респондентів повідомили, що відзначають свято двічі - 25 грудня та 7 січня.

Лише 18% українців святкують Різдво за старою датою - 7 січня. Водночас 9% опитаних не святкують Різдво взагалі, а 1% не зміг визначитися з відповіддю.

Співзасновник і CEO Rating Group Олексій Антипович назвав такі результати показовими.

"Одне з питань, яке є вододілом у релігійній свідомості - це коли святкують Різдво. 51% вказали, що святкують 25 грудня. Як на мене, оскільки досить недавно було запроваджено новий календар, то прекрасні показники підтримки цього рішення. Воно характерне для всіх конфесій", - зазначив він.



Коли українці святкують Різдво? (інфографіка: Rating Group)

Де найбільше прихильників нового календаря

Найчастіше Різдво 25 грудня святкують жителі західних областей України. Там таку відповідь дали 68% опитаних.

У Києві прихильників нової дати 59%, у центральних областях - 51%.

Натомість на півдні країни 25 грудня святкують 37% респондентів, а на сході - лише 24%.

Саме на сході зафіксували найбільшу частку тих, хто продовжує святкувати Різдво 7 січня - 29%. Ще 27% мешканців східних регіонів відзначають обидві дати.

Чи впливають вік і місце проживання

Соціологи не виявили суттєвої різниці між містянами та жителями сіл.

Так, Різдво 25 грудня святкують:

52% жителів обласних центрів;

51% мешканців інших міст;

49% жителів сіл.

Також схожі показники зафіксували серед різних вікових груп. Частка тих, хто святкує Різдво 25 грудня, коливається від 47% до 52%.

Найменше прихильників нової дати серед людей віком 30-39 років - 47%. Найбільше - серед молоді 18-29 років та українців віком від 40 до 59 років, де таких по 52%.

Як впливає рівень доходів і релігійні погляди

Опитування показало, що серед українців із вищими доходами прихильників святкування Різдва 25 грудня більше.

Серед забезпечених громадян таку дату обирають 59%, серед людей із середнім рівнем доходів - 52%, серед малозабезпечених - 47%, а серед бідних - 35%.

Найвищий рівень підтримки нового календаря зафіксували серед вірян Української греко-католицької церкви. Серед них Різдво 25 грудня святкують 90% опитаних.

Серед протестантів таких 77%, а серед вірян Православної церкви України - 65%.

Водночас серед прихильників УПЦ найбільше тих, хто продовжує святкувати Різдво 7 січня - 39%.

Серед атеїстів 44% святкують Різдво 25 грудня, тоді як 30% взагалі не відзначають це свято.

Зазначимо, опитування проводилося 4-9 травня 2026 року методом телефонного інтерв'ю. У дослідженні взяли участь 2000 респондентів.