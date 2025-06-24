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Не виїжджав з України - отримаєш 24 тисячі? ЦПД спростував новий фейк

Фото: у мережі поширили фейкову новину про виплати у 24 тисячі гривень (flickr.com.National_Bank_Of _Ukraine)
Автор: Ірина Глухова

Мережею шириться дезінформація щодо виплати у 24 тисячі гривень українцям, які не покидали країну з 24 лютого 2022 року. Верховна Рада не ухвалювала такої постанови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

Так, у соціальній мережі TikTok шириться дезінформація про нібито ухвалену Верховною Радою "постанову №4425", яка передбачає одноразову виплату 24 тисяч гривень для українців, які не покидали країну після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

У відео стверджується, що ці кошти можна отримати через застосунок "Дія" в рамках програми "єПідтримка". Автори публікацій закликають перейти за посиланням у "шапці профілю" для детальної інструкції з оформлення допомоги.

У ЦПД наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

 "На сайті Верховної Ради відсутня постанова про виплату 24 тисяч гривень громадянам, які залишилися в Україні після початку вторгнення", - йдеться у спростуванні.

Як з’ясувалося, шахраї навмисно підробили дизайн офіційного сайту парламенту, щоб надати фейкові вигляду офіційності. Перехід за посиланням з TikTok веде на анонімні Telegram-канали.

У Центрі застерігають, що такі фейки поширюються з метою збільшення охоплень, накрутки підписників або збору персональних даних. 

"Такі фейки поширюються з метою збільшення аудиторії того чи іншого ресурсу", - пояснили у ЦПД.

Українцям радять довіряти лише офіційним джерелам інформації та не вводити свої дані на підозрілих сайтах.

Нагадаємо, раніше у ЦПД попереджали українців про фейк щодо виплати у 6500 гривень від американського президента Дональда Трампа.

Крім того, російські пропагандисти поширювали фейковий лист нібито від Міністерства оборони України, в якому йдеться про відмову у виплаті компенсацій родинам загиблих військовослужбовців.

Також РБК-Україна писало про те, як шахраї виманюють гроші в українців під виглядом Червоного Хреста та ООН.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

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