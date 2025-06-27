24-летний Эрлинг Холанд превзошел рекорды Месси и Роналду: о чем речь
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд продолжает переписывать футбольную историю. Норвежец достиг впечатляющей отметки в 300 голов в 370 матчах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную статистику результативности футболиста.
Что известно о рекорде Холанда
В матче третьего тура клубного чемпионата мира-2025 нападающий "Манчестер Сити" забил юбилейный мяч в своей карьере. Это произошло в игре против "Ювентуса", которую англичане уверенно выиграли со счетом 5:2.
Холанд вышел на замену во втором тайме и уже на 52-й минуте отличился после прострела полузащитника Матеуса Нунеса. За "Сити" это был его 123-й гол в 145 поединках.
Всего 24-летний норвежец имеет в активе 258 мячей в клубных матчах (за "Мольде", "Зальцбург", "Боруссию Дортмунд" и "Манчестер Сити") и еще 42 - за национальную сборную.
Общая статистика Холанда - 300 голов в 370 матчах - выводит его на первое место по скорости достижения этого показателя среди топ-игроков мира.
Для сравнения, Килиану Мбаппе понадобилось 409 игр, Лионелю Месси - 418, а Криштиану Роналду - 554, чтобы дойти до 300 результативных ударов.
Кто забил больше всего голов в мире за всю историю футбола:
- Криштиану Роналду - 938 гола (800 за клуб + 138 за сборную)
- Лионель Месси - 867 (754 + 112)
- Йозеф Бикан - 805 (779 + 41)
Следующий соперник "Сити" - "Аль-Хиляль"
После уверенной победы в групповом этапе "Манчестер Сити" занял первое место в квартете. В 1/8 финала турнира команда Гвардиолы встретится с "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии, который финишировал вторым в группе H.
Матч "МанСити" - "Аль-Хиляль" состоится во вторник, 1 июля, в 4:00 по киевскому времени. Официальным транслятором клубного чемпионата мира в Украине является "Суспільне Спорт".
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